Командир расчета самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» группировки ВС РФ «Восток» с позывным Квока заявил, что украинские военные прячут уцелевшие гаубицы М777 под Угледаром. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского бойца, ВСУ пока продолжают использовать гаубицы М777, но их осталось мало. Квока уточнил, что российские войска уничтожают военную технику, блиндажи и укрепления ВСУ, а также огневые точки украинской армии.

Он добавил, что ВСУ чаще всего используют ударные беспилотники при контрбатарейной борьбе.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что с бронетехникой НАТО, которую поставили Вооруженным силам Украины в зону специальной военной операции, начались проблемы с наступлением жары. Повышение температуры воздуха местами до +30°С и засушливая погода стали причиной повышенного содержания пыли в воздухе. Из-за этого засоряются воздушные фильтры, что приводит к нестабильной работе двигателя и повышенному износу узлов и агрегатов.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.