В Сбере рассказали, сколько колл-центров на Украине работают против россиян

На Украине в настоящее время против россиян работают около 350-400 мошеннических колл-центров. Об этом заявил зампред Сбера Станислав Кузнецов в интервью «Известиям».

По словам топ-менеджера, раньше этих колл-центров было около тысячи, то есть их число сейчас сократилось примерно в 2,5 раза. Однако они значительно увеличили уровень технической оснащенности, эффективность используемых сценариев работы с людьми, а также масштабы проникновения и вывода денег.

В мошеннических колл-центрах на Украине работает несколько сотен тысяч человек, привел Кузнецов данные Сбера.

«Каждый из них может зарабатывать порядка $3 тыс. в месяц. Это огромная циничная индустрия», — сказал он.

До этого бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал, что украинские колл-центры, промышляющие финансовыми мошенничествами, также работают по вербовке россиян, которые затем совершают диверсии. По словам эксперта, разница заключается только в финальном этапе «развода».

Ранее в Башкирии задержали студента колледжа, помогавшего украинским мошенникам.