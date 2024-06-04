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Россиянам рассказали, как сэкономить на обслуживании автомобиля

«Авилон»: при прохождении ТО можно сэкономить на установке салонного фильтра

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Наталья Горшкова/РИА Новости

За первый квартал 2024-го средняя стоимость обслуживания авто выросла на 29% в сравнении с прошлым годом и достигла 9,4 тыс. рублей. Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий поделился с «Российской газетой» мнением, на каких запчастях можно снизить затраты при прохождении ТО.

«Среди запчастей и расходных материалов, на которых можно сэкономить при прохождении техобслуживания, без ущерба для состояния автомобиля, можно назвать, например, салонный фильтр. Автовладелец может сделать свой выбор в пользу недорогой продукции известных брендов», — сказал автоэксперт.

При этом Стрельбицкий подчеркнул, что масляный и топливный фильтры все же лучше менять на оригинал. А вот для воздушного фильтра можно подобрать альтернативу. Также сэкономить можно на лампах фар, габаритных огнях и внутренних фонарях. Еще один способ снизить затраты — это выбрать более дешевые щетки стеклоочистителя.

До этого россиянам рассказали, как охладить салон автомобиля в жару. Для этого следует направлять поток воздуха от кондиционера через центральные дефлекторы. Также подаваемый в салон воздух не должен быть слишком холодным, чтобы водитель и пассажиры не заболели. Следует помнить, что оптимальная температура в салоне на уровне груди должна составлять от 18 до 22 °С. Открывать окна автомобиля является целесообразным, только если необходимо после стоянки выпустить из него воздух, нагревшийся до 60-70 °С.

Ранее в 100 тыс. Toyota и Lexus обнаружили опасную неисправность.

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