Футболист ЦСКА рассказал, что однажды купил косуху за 300 тысяч рублей

Экс-футболист «Зенита» Данил Круговой, который в новом сезоне будет выступать за московский ЦСКА, рассказал о том, как он купил куртку за 300 тысяч рублей, передает Sport24.

«Однажды купил косуху за 300 тысяч. Думал, буду ходить крутой, как байкер. Она оказалась очень тяжелой и непродуваемой. Надел ее всего один раз. Сейчас я лучше потрачу деньги на детские подгузники и игрушки, чем возьму бесполезную вещь себе», — сказал Круговой.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник, который вызывался в сборную России, должен был выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2» и исключен из заявки основной команды. Соответственно, во второй части сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге Круговой за «Зенит» не сыграл.

Круговой выступал за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды.

Ранее Круговой заявил, что не пожалел об уходе из «Зенита» в ЦСКА.