Шольц не увидел эскалации в разрешении бить западным оружием по России

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что разрешение применять переданное Украине оружие для ударов по территории России не приведет к дальнейшей эскалации. Его слова приводит Rheinische Post.

«Мы убеждены, что это не приведет к эскалации, потому что — как сказал и президент США — вопрос стоит лишь в том, чтобы можно было защитить такие крупные города, как, например, Харьков», — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что решение о предоставлении соответствующего разрешения ВСУ принималось взвешенно и в консультациях с партнерами.

До этого глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что союзники Украины должны подумать о последствиях передачи стране дальнобойных вооружений.

Военное руководство России будет решать, как отвечать на возможные удары в глубину территории страны, отметил он, отвечая на вопрос о реакции Москвы на подобное.

Ранее на Западе заявили, что приоритеты США и Украины расходятся.