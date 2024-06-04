Президент Латвии пообещал, что НАТО не будет пускать ракеты по России

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны НАТО пытаются разработать вариант, как им следует отвечать на инциденты, якобы связанные с диверсионной деятельностью Москвы в Европе, но не собираются бить ракетами по России. Его слова приводит Financial Times.

Как уточнил Ринкевичс, в Североатлантическом альянсе пытаются понять, как реагировать на действия России, не применяя 5 статью устава НАТО о коллективной обороне.

«Мы не собираемся пускать ракеты по России из-за довольно мелкого инцидента», — сказал президент Латвии.

Говоря о якобы российских диверсиях, Ринкевичс указал на перерезание подводного кабеля в Балтийском море. В связи с этим, по его словам, было бы разумно увеличить количество морских патрулей НАТО или в более радикальном случае закрыть Балтику для российских кораблей. В то же время он отметил, что такое развитие событий было бы равнозначно объявлению войны.

Ринкевичс подчеркнул, что необходимо обсуждать все возможные варианты ответных действий, однако не все из них следует использовать.

До этого президент Польши Анджей Дуда выступил за создание комиссии по расследованию «российского влияния» на события в стране.

Ранее во Франции заявили, что страны Европы не воюют с Россией.