Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Латвии пообещал, что НАТО не будет пускать ракеты по России

Президент Латвии Ринкевичс: НАТО думает, как отвечать на диверсии России в ЕС

close
100%
Global Look Press

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны НАТО пытаются разработать вариант, как им следует отвечать на инциденты, якобы связанные с диверсионной деятельностью Москвы в Европе, но не собираются бить ракетами по России. Его слова приводит Financial Times.

Как уточнил Ринкевичс, в Североатлантическом альянсе пытаются понять, как реагировать на действия России, не применяя 5 статью устава НАТО о коллективной обороне.

«Мы не собираемся пускать ракеты по России из-за довольно мелкого инцидента», — сказал президент Латвии.

Говоря о якобы российских диверсиях, Ринкевичс указал на перерезание подводного кабеля в Балтийском море. В связи с этим, по его словам, было бы разумно увеличить количество морских патрулей НАТО или в более радикальном случае закрыть Балтику для российских кораблей. В то же время он отметил, что такое развитие событий было бы равнозначно объявлению войны.

Ринкевичс подчеркнул, что необходимо обсуждать все возможные варианты ответных действий, однако не все из них следует использовать.

До этого президент Польши Анджей Дуда выступил за создание комиссии по расследованию «российского влияния» на события в стране.

Ранее во Франции заявили, что страны Европы не воюют с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами