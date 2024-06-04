На юге Украины, в Одессе произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Других подробностей в публикации не привели. В этом момент в регионе звучали сирены воздушной тревоги.

2 июня портовая инфраструктура в одном из городов Украины получила повреждения. Об этом сообщили на официальной странице Военно-морских сил (ВМС) страны в соцсетях.

До этого украинское издание «Общественное» написало, что в городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) произошли несколько взрывов. В то же время в нескольких областях Украины, включая Одесскую и Николаевскую, сработали сирены воздушной тревоги. Кроме того, особый режим объявили на территории Харьковской области.

1 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в результате ракетных ударов повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).