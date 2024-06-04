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Названа причина поражения «Рейнджерс» в полуфинале Кубка Стэнли от «Флориды»

Комментатор Майков: «Флорида» не дала Панарину и Ко пространства

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Wendell Cruz-USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об итогах полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», по итогам которой команда Сергея Бобровского, Дмитрия Куликова и Владимира Тарасенко вышла в финал.

«Для меня не неожиданный результат, что «Флорида» прошла дальше, и, в принципе, я так и думал, что она дальше пройдет. «Рейнджерс» в принципе напоролись на те проблемы, которые им и предписывали заранее, что группа лидеров, вся за исключением Трочека, наверное, растворилась и потерялась. «Флорида» не дала им свободного пространства и свободного льда, а «Рейнджерс» это крайне необходимо, потому что все эти люди – Зибанежад, Панарин, тот же Трочек – играют по чистым, по свободным шайбам, когда много пространства, можно покреативить, обыграться, сбросить, как-то вылезти. «Флорида» этого не дала. И чтобы получать свободный лед в плей-офф, его нужно выгрызать. А вся группа лидеров «Рейнджерс» и Крайдер, в принципе, туда же, они не из тех игроков, кто этот свободный лед себе умеют добывать. Поэтому, в принципе-то, ничего и не получилось», — считает Майков.

«Флорида» одержала победу в серии в шести матчах (4-2) и теперь в финале встретится с «Эдмонтон Ойлерз». «Рейнджерс» заняли первое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

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