Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии завершили очередной этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Оператор Tokyo Electric Power завершил 6-й этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

close
100%
Global Look Press

Оператор Tokyo Electric Power завершил шестой этап сброса очищенной воды о японской аварийной АЭС «Фукусима-1» . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

На этом этапе со станции слили примерно 7,8 тыс. тонн воды. Всего же с АЭС уже успели сбросить 45,8 тыс. тонн.

Весной 2011 года после удара цунами вышли из строя энергетические и охлаждающие установки на «Фукусиме-1». Это стало причиной расплавления ядерного топлива в трех реакторах и выброса радиоактивных веществ. Сейчас территория станции и прилегающие районы практически очищены. Но в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода.

На АЭС ее скопилось уже более 1,34 млн тонн. Японские власти приняли решение о постепенном сбросе очищенной воды в океан. По оценкам специалистов, эта операция может занять до 40 лет.

В конце мая директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева рассказала, что Москва прорабатывает совместно с МАГАТЭ возможность анализа воды с АЭС «Фукусима» в российских лабораториях.

Ранее в администрации Хабаровска сообщали, что в городе выявлено повышение радиационного фона, введен режим чрезвычайной ситуации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами