В Японии завершили очередной этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Оператор Tokyo Electric Power завершил шестой этап сброса очищенной воды о японской аварийной АЭС «Фукусима-1» . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

На этом этапе со станции слили примерно 7,8 тыс. тонн воды. Всего же с АЭС уже успели сбросить 45,8 тыс. тонн.

Весной 2011 года после удара цунами вышли из строя энергетические и охлаждающие установки на «Фукусиме-1». Это стало причиной расплавления ядерного топлива в трех реакторах и выброса радиоактивных веществ. Сейчас территория станции и прилегающие районы практически очищены. Но в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода.

На АЭС ее скопилось уже более 1,34 млн тонн. Японские власти приняли решение о постепенном сбросе очищенной воды в океан. По оценкам специалистов, эта операция может занять до 40 лет.

В конце мая директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева рассказала, что Москва прорабатывает совместно с МАГАТЭ возможность анализа воды с АЭС «Фукусима» в российских лабораториях.

Ранее в администрации Хабаровска сообщали, что в городе выявлено повышение радиационного фона, введен режим чрезвычайной ситуации.