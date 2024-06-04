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В России представили самый дешевый кроссовер GAC

Кроссовер GAC GS3 вышел на российский рынок по цене от 2,3 млн рублей

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GAC

В России представили новый компактный кроссовер GAC GS3. Цена автомобиля стартует от 2,3 млн рублей. Об этом сообщают «Известия». Автомобиль будет доступен в пяти комплектациях, максимальную (GL-R) оценили в 2,65 млн рублей.

В России кроссовер будет представлен с единственным 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 177 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 7,5 секунды.

Кроссовер получил полностью светодиодные фары, панорамный люк, два дисплея на центральной консоли (по 10,25 дюйма), мультимедийную систему под управлением 8-ядерного процессора, систему камер кругового обзора.

GAC GS3 дебютировал в Китае под конец 2022 года. Со сменой поколения длина автомобиля увеличилась до 4400 мм. Также кроссовер получил «агрессивный» и угловатый дизайн, большие бамперы и скрытые дверные ручки.

Отмечается, что GS3 — самый дешевый кроссовер GAC на российском рынке.

Ранее сообщалось, что дилерам начали тайно поставлять модели Exeed, собранные под Москвой.

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