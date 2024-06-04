Адвокат раскрыл секрет многолетнего брака Агутина и Варум

Адвокат Юрий Шель считает, что звездная пара Леонид Агутин и Анжелика Варум до сих пор вместе, так как не заключали брачного договора. Своим мнением защитник поделился с изданием Teleprogramma.pro.

«Они, наверное, просто заранее не подстраховались. Не сделали себе какие-то «заначки», чтобы не делить потом имущество со скандалом. Вот и живут», — предположил Шель.

Адвокат уточнил, что у звезд достаточно много совместно нажитого имущества — в том числе, у семьи есть дом и квартиры в США. По словам Шеля, Варум и Агутину развод обойдется очень дорого.

Роман Анжелики Варум и Леонида Агутина начался в 1990-х, а в 1999 году у пары родилась дочь Лиза-Мария. Через год после рождения ребенка знаменитости поженились. В 2011 году СМИ сфотографировали Леонида Агутина в Юрмале после фестиваля «Новая волна» в компании неизвестной девушки, которую он целовал. Журналисты стали говорить о возможном разводе Агутина и Варум. Однако супругам удалось помириться.

Недавно Агутин публично обратился к своей жене Анжелике Варум. Он поздравил супругу с 55-летием и признался ей в любви в соцсетях.

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