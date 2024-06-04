В Госдуме хотят ввести дресс-код для артистов

Депутат Госдумы Ирина Филатова направила письмо министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой ввести дресс-код для артистов на выступлениях. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что парламентарий предлагает обязать музыкантов соблюдать определенные требования к стилю одежды на тех мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений. С этой инициативой депутат выступила после того, как в Уфе раскритиковали выступление певицы Ольги Бузовой.

3 июня глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась тем, что певица вышла в кожаном боди на VK Fest в Уфе. Общественница заявила, что не видит разницы между «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой и выступлением в таком образе в День защиты детей.

Затем Бузова извинилась перед россиянами. Певица подчеркнула, что на музыкальном фестивале было возрастное ограничение. Она также посоветовала не искать зло там, где его нет. Бузова назвала себя эмпатичным человеком, который переживает, когда рядом кому-то плохо или некомфортно.

Ранее муж Вайкуле Латковский подтвердил, что «Би-2» выступит на фестивале певицы.