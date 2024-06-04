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Власти Южной Кореи жестко ответили на отправку шаров с мусором из КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль счел неразумной отправку КНДР шаров с мусором

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South Korea Defense Ministry/AP

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль счел неразумной провокацией отправку из КНДР шаров с мусором и навозом. Это заявление он сделал на саммите Республики Корея и стран Африки в пригороде Сеула, передает ТАСС.

«Северная Корея <…> отправила воздушные шары с мусором, совершив чрезвычайно неразумные провокации», — сказал глава государства.

Он напомнил, с мая прошлого года Северная Корея совершила четыре попытки запуска разведывательного спутника, продолжала испытательные пуски «всевозможных ракет».

По словам Юн Сок Ёля, Республика Корея «будет защищать мир» на Корейском полуострове, соблюдая резолюции Совета Безопасности ООН.

2 июня в КНДР пообещали прекратить выбрасывать мусор на территории Южной Кореи. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Пхеньян прекратит эти шаги, так как они являются лишь ответной мерой на действия Сеула.

Ранее стало известно, что КНДР снова отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором.

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