Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американская сеть Starbucks планирует вернуть бренды в Россию

Кофейная сеть Starbucks намерена зарегистрировать товарные знаки в РФ

close
100%
Depositphotos

Американская сеть кофеен Starbucks, ранее приостановившая работу в России, подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков в стране. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на данные Роспатента.

Компания планирует зарегистрировать бренды «Старбакс кофе», frappuccino, Starbucks, Starbucks coffee и другие согласно Международной классификации товаров и услуг.

В марте 2022 года Starbucks покинула российский рынок на фоне западных санкций. Сеть передала управление заведениями в России новым операторам — рэперу Тимати и ресторатору Антону Пинскому. Сумма сделки составила около 500 млн рублей. После этого кофейни сменили название на Stars Coffee.

Прошлым летом стало известно, сколько Тимати заработал на сети кофеен за год владения.

Ранее корма Mars вновь появились в продаже у крупного ретейлера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами