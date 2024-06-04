Глава города Иваново объявил о своей отставке

Глава города Иваново Владимир Шарыпов объявил о своей отставке на заседании Ивановской городской думы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы.

Шарыпов покидает свой пост по собственному желанию. Местные СМИ информируют, что он переходит на должность советника губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

С 5 июня полномочия главы Иванова возлагаются на первого заместителя Александра Шаботинского, бывшего заместителя губернатора по ЖКХ. Депутаты городской думы за это проголосовали единогласно.

Владимир Шарыпов родился 19 июня 1984 года в Иваново. В ноябре 2016 года он занял пост главы Иваново, переизбирался решениями Ивановской городской думы в 2019 и 2021 годах.

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что у республики Алтай в ближайшее время может смениться губернатор в связи с возможной отставкой Олега Хорохордина. Он занял пост главы республики Алтай в 2019 году, срок его полномочий истекает в сентябре 2024 года.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.