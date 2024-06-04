Бузова извинилась перед россиянами

Певица Ольга Бузова отреагировала в Telegram-канале на скандал из-за своего откровенного наряда, в котором выступила на VK Fest в Уфе.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо родины», — заявила исполнительница.

Она посоветовала не искать зло там, где его нет. Бузова назвала себя эмпатичным человеком, который переживает, когда рядом кому-то плохо или некомфортно. При этом артистка отметила, что на музыкальном фестивале было возрастное ограничение, поэтому она не могла выступать в кожаном боди перед детьми. Она заявила, что программа мероприятия была заранее опубликована, поэтому те, кто не хотел на нее смотреть, могли пропустить концерт.

«Я семь лет подряд выступаю на этом фестивале. И мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые. В этом году я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе», — отметила звезда.

Бузова подытожила свой комментарий обращением к уфимцам, похвалив город и людей, которые в нем живут. Она призналась, что любит своих слушателей.

До этого Мизулина раскритиковала Бузову за выступление в откровенном боди перед детьми. Общественница не увидела разницы между «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой и выступлением в таком образе в День защиты детей.

Ранее суд аннулировал запрет на въезд в Молдавию Филиппу Киркорову.