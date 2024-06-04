Школьница предстанет перед судом за ложное сообщение о минировании Саяно-Шушенской ГЭС

В Хакасии школьница предстанет перед судом из-за ложного сообщения о минировании Саяно-Шушенской ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Саяногорского городского суда.

По данным следствия, 14-летняя девочка создала в Telegram переписку с якобы предложением об организации теракта на ГЭС. Скриншот переписки она разместила в администрируемом ею канале в мессенджере.

Действия подростка подпадали под статью «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры», отметили в суде.

Однако следствие установило, что несовершеннолетняя совершила преступление впервые, а исправиться она сможет без наказания. Поэтому в отношении нее уголовное дело прекратили. В Саяногорский городской суд направили ходатайство о применении к ней принудительной меры, воспитательного воздействия и передачи под надзор законному представителю.

До этого на Камчатке пенсионерка угрожала взорвать здание правительства из-за маленькой пенсии.

Ранее россиянина, сообщившего о якобы готовившемся взрыве от скуки, осудили.