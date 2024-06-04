Гроб с телом полярника Чилингарова доставили в храм

Гроб с телом легендарного полярника и депутата Государственной думы Артура Чилингарова доставили в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя в Москве (ул. Волхонка, 15). Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 1 июня председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил о смерти Артура Чилингарова. Депутат ушел из жизни в возрасте 84 лет. Спикер нижней палаты парламента отметил, что покойный избирался в ГД РФ в течение семи созывов. Кроме того, в прошлом он руководил экспедициями и активно занимался исследованиями Арктики и Антарктиды.

Как сообщили в Государственной думе, после церемонии прощания Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище в 12:00.

Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в городе Санкт-Петербурге. При жизни он был удостоен множества государственных наград. В 1986 году исследователь стал Героем СССР, а в 2008 году — Героем России.

Президент России Владимир Путин в телеграмме к семье ученого отметил, что Чилингаров был человеком-легендой, внесшим огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.

Ранее из жизни ушел бывший премьер СССР Николай Рыжков.