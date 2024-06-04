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Глава РСПП Шохин предложил альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ

Глава РСПП Шохин предложил уменьшить количество ставок прогрессивной шкалы НДФЛ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил властям РФ рассмотреть идею сокращения количества ставок прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает РБК.

Также Шохин предложил рассмотреть возможность ограничения верхней планки НДФЛ в стране уровнем в 18%. По его мнению, эти меры могли бы стать альтернативой пятиступенчатой шкале этого налога, которую предложило министерство финансов (Минфином).

Шохин назвал инициативу Минфина возможной предпосылкой для ухода богатых россиян и бизнесменов в серую зону. В случае введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ трудности могут ждать высококвалифицированных рабочих и инженеров, поскольку фискальная нагрузка на них вырастет.

В то же время Шохин согласился с мнением главы Минфина Антона Силуанова, который объяснил необходимость введения в России пятиступенчатой шкалы НДФЛ запросом общества на справедливость. По мнению главы РСПП, это очевидно, что россияне с более высокими доходами, должны платить больше налогов.

Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.

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