«Выкручивание рук»: Россия поспорила с Китаем из-за цен на газ Кремль ответил на статью о разногласиях Китая и Москвы по «Силе Сибири-2»

Строительство амбициозного газопровода «Сила Сибири-2» между Россией и КНР встало в тупик из-за жестких требований Пекина, выяснила FT. Китай хочет покупать газ из будущих поставок по дешевой цене и не обещает выкупать большие объемы. Москва пытается убедить несговорчивого восточного партнера, Путин лично обсуждал вопрос во время последней поездки в Пекин, но все пока безуспешно.

России не удается договориться с Китаем о ценах на газ из трубопровода «Сила Сибири-2», который построят между обеими странами, передает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Пекин хочет покупать природный газ задешево, практически по цене внутреннего российского рынка. Кроме того, китайская сторона готова выкупать только небольшую часть от годовой мощности магистрали, которая запланирована на уровне 50 млрд куб. м. Москву оба пункта не устраивают.

«России нужен китайский рынок для газа, который когда-то шел в Европу. Но переговоры зашли в тупик из-за жестких позиций Китая... Тупиковая ситуация показывает растущую зависимость Москвы от Китая», — отмечает FT.

В итоге России придется уступить, полагают опрошенные FT эксперты. В статье подчеркивается, что у Москвы теперь нет иного сухопутного маршрута для экспорта газа.

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов назвал позицию Китая «выкручиванием рук». Он предположил, что на каком-то этапе основным покупателем поставок «Силы Сибири-2» может стать вместо Китая Монголия.

«Да, основной вопрос на переговорах — это цена. Естественно, Россия продает ресурсы на Восток дешевле, чем в Европу, но в данной ситуации Financial Times утверждают, что Китай хочет получать по внутрироссийским ценам, что, конечно, выкручивание рук. Я думаю, что это одна из основных причин, почему пуск трубы переносился», — указал Демидов.

Стороны вряд ли скоро придут к соглашению, пишет FT. Косвенно это подтверждает то, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не поехал в Китай вместе с президентом России Владимиром Путиным во время майского визита последнего. По информации FT, одним из основных предметов разговора Путина с китайским лидером Си Цзиньпином стала как раз «Сила Сибири-2». Миллер необходим для любых серьезных переговоров с Китаем, так что его отсутствие символично, говорит опрошенная газетой научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета (CGEP) Татьяна Митрова. Bloomberg подтверждал, что визит Путина в Китай никак не продвинул строительство «Силы Сибири-2» и не привнес в вопрос изменений.

Кроме сделки по трубопроводу, Путин в мае просил Цзиньпина усилить присутствие китайских банков в России и отказаться от участия в конференции по Украине в Швейцарии, добавляет FT. Эти переговоры окончились более успешно. МИД Китая 3 июня объявил, что представители страны не поедут на «мирный саммит», так как для него не создано ключевых условий — а именно равноправного участия России и Украины. Также Китай может вскоре выделить один или несколько банков для обслуживания заказов российского ВПК, хотя это почти гарантированно вызовет санкции США и отключение работающей с Россией организации от глобальной системы.

Реакция России и Китая

Москва достигнет всех необходимых договоренностей с Пекином, заверил журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после выхода британской статьи. Он подтвердил, что стороны обсуждают «продолжение сотрудничества в области поставок энергоресурсов», идет согласование коммерческих вопросов.

«Что касается аспектов коммерческих переговоров, которые ведутся, то, безусловно, они являются непубличными. Это совершенно нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы. Здесь переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран», — сообщил Песков.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в свою очередь, отвечая на статью, сказала, что Китай готов «постоянно углублять» взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Оно является всесторонним, отметила она.

«Мы готовы работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств», — резюмировала представитель МИД.

Осенью 2023 года глава «Газпрома» говорил, что поставки газа из России в Китай по «дальневосточному» маршруту начнутся самое крайнее в 2027 году. Стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по этому направлению в начале февраля.

Что стоит за проектом «Сила Сибири-2»

Это совместный проект «Газпрома» и китайской CNPC (крупнейшая нефтегазовая компания страны). Трубопровод должны проложить из месторождения в российском Ямале через Монголию до Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе Китая. Планируемая длина — 3550 км. В Монголии для проекта собираются построить газопровод «Союз Восток», который соединит российскую и китайскую газотранспортные системы.

«Газпром» рассчитывал, что «Силу Сибири-2» запустят к 2030 году. Вице-премьер РФ Александр Новак в конце января отмечал, что сроки строительства газопровода окончательно определят после подписания обязывающих соглашений с китайскими партнерами.

«По перспективному газопроводу «Сила Сибири-2» выполнен технико-экономический анализ строительства, в ходе которого определены его ресурсная база и предварительные технологические параметры», — уточнил вице-премьер.

Власти Монголии в конце января передавали, что китайская и российская стороны все еще проводят расчеты и оценки и «работают над экономическими выгодами».

Новак указывал, что по значимости «Сила Сибири-2» фактически может заменить для России «Северный поток-2». Для Китая проект также важен, поскольку в этой стране растет спрос на газ. Однако у Китая нет причин торопиться с заключением сделки.

«Спрос на газ в Китае растет контролируемо, а значительные мощность по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) и стабильность рынка позволяют предприятиям не переживать по поводу топлива», — оценивал Bloomberg.