Трамп допустил «долгий» шатдаун
Президент США Дональд Трамп заявил, что частичная приостановка работы ряда американских ведомств из-за отсутствия бюджета (так называемый шатдаун), может продлиться «долгое время». Слова президента передает ABC News.
Трамп подчеркнул, что шатдаун продлится «столько, сколько потребуется», чтобы прийти к соглашению с демократами по вопросу государственного финансирования строительства стены на границе США и Мексики.
Ранее лидер республиканского партийного меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что встреча конгрессменов по вопросу утверждения бюджета страны запланирована на пятницу, 5 января.