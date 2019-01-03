Трамп допустил «долгий» шатдаун

<img src="//img.gazeta.ru/files3/949/12105949/AP_18199604869164-pic905-895x505-93562.jpg">

Президент США Дональд Трамп заявил, что частичная приостановка работы ряда американских ведомств из-за отсутствия бюджета (так называемый шатдаун), может продлиться «долгое время». Слова президента передает ABC News.

Трамп подчеркнул, что шатдаун продлится «столько, сколько потребуется», чтобы прийти к соглашению с демократами по вопросу государственного финансирования строительства стены на границе США и Мексики.

Ранее лидер республиканского партийного меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что встреча конгрессменов по вопросу утверждения бюджета страны запланирована на пятницу, 5 января.