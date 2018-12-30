Путин поздравил с наступающим Новым годом королевскую семью Испании

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом короля Испании Филиппа IV и королеву Летицию. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на развитие в наступающем 2019 году российско-испанских отношений дружбы и взаимного уважения.

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По данным пресс-службы, глава российского государства направил самые искренние пожелания счастья, благополучия и успехов всем членам королевской семьи и всем гражданам Испании.

Ранее сообщалось, что Путин в новогоднем поздравлении к Трампу заявил о готовности к диалогу с США.

Также российский лидер в поздравительном послании к японскому премьеру Синдзо Абэ сообщил о потенциале отношений Москвы и Токио.