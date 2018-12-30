Путин в новогоднем поздравлении к Трампу заявил о готовности к диалогу с США
Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении к своему коллеге из США Дональду Трампу заявил, что Москва открыта для диалога с Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
Российский лидер также отметил в послании, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности.
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Путин подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня.
Ранее сообщалось, что Путин перечислил главные события уходящего года.