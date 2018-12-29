Трамп не поехал с семьей на новогодний отдых из-за «шатдауна»

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Президент США Дональд Трамп отменил свои новогодние планы из-за временной приостановки деятельности правительства. Об этом сообщает Mediaite.

Эту информацию подтвердил исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвани.

«Он отменил свои планы на Рождество. Теперь он отменил свои планы на Новый год», — сказал Малвани.

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Как отмечается, Трамп должен был поехать с семьей в Мар-а-Лаго штата Флорида, но остался в Вашингтоне. Подчеркивается, что его супруга Меланья Трамп уехала с сыном без него.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп остался один в Белом доме перед Рождеством.