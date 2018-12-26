Песков рассказал о новой встрече Путина и Лукашенко

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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут еще одну встречу до Нового года. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что все обсуждаемые вопросы действительно вынесены на повестку дня, а союзнические отношения предполагают большое количество контактов.

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«Неизбежно возникают проблемные ситуации. Поэтому, чтобы не допустить каких-то клубков противоречий, условились два президента провести еще одну встречу. Пока точной даты нет», — рассказал Песков.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко.