Лерчек пришлось идти к фельдшеру вместо врача: «Могут только померить температуру»

Адвокаты Лерчек заявили, что ее жалобы на здоровье игнорировали семь месяцев

Блогерше Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) пришлось идти к фельдшеру вместо врача из-за следственных ограничений. Об этом сообщили в своем Telegram-канале адвокаты знаменитости.

Они опубликовали видео, в котором Лерчек заявила, что вынуждена была посетить фельдшерский пункт в Истре вместо профильного медицинского центра. По словам блогерши, следователь сказал, что записаться в медучреждение можно только при нем, потому что ей нельзя пользоваться интернетом и запрещено использовать «Госуслуги».

«И мы при нем открыли «Госуслуги» и нашли ближайшее место. Все, что мы нашли, это какой-то фельдшерский кабинет, максимум там какую помощь могут оказать — только померить температуру», — говорит она.

Адвокаты блогерши в сообщении к видео заявили, что жалобы Чекалиной на состояние ее здоровья игнорировались в течение семи месяцев, а разрешение на посещение врача выдавали только два раза, одним из которых стало разрешение посетить фельдшерский пункт в Истре. 90% ходатайств защиты, утверждают представители, касались именно «профильных частных центров с необходимым оборудованием», однако, по их словам, все они были отклонены.

Чекалина обвиняется в переводе средств за рубеж по статье 193 УК РФ. Изначально ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Но в середине марта Гагаринский районный суд города Москвы по ходатайству стороны защиты вынес решение изменить меру пресечения на запрет определенных действий и приостановить производство по уголовному делу. Основанием стало тяжкое заболевание Лерчек, подтвержденное медицинским заключением и информацией из НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, куда она была госпитализирована.

ГУ МВД по столице опровергли заявления о том, что блогеру Лерчек якобы запрещалось посещение лечебных учреждений в период следствия

Ранее сообщалось, что Лерчек могут позволить улететь за границу для лечения.