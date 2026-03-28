Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Культура

Лерчек пришлось идти к фельдшеру вместо врача: «Могут только померить температуру»

Адвокаты Лерчек заявили, что ее жалобы на здоровье игнорировали семь месяцев
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Блогерше Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) пришлось идти к фельдшеру вместо врача из-за следственных ограничений. Об этом сообщили в своем Telegram-канале адвокаты знаменитости.

Они опубликовали видео, в котором Лерчек заявила, что вынуждена была посетить фельдшерский пункт в Истре вместо профильного медицинского центра. По словам блогерши, следователь сказал, что записаться в медучреждение можно только при нем, потому что ей нельзя пользоваться интернетом и запрещено использовать «Госуслуги».

«И мы при нем открыли «Госуслуги» и нашли ближайшее место. Все, что мы нашли, это какой-то фельдшерский кабинет, максимум там какую помощь могут оказать — только померить температуру», — говорит она.

Адвокаты блогерши в сообщении к видео заявили, что жалобы Чекалиной на состояние ее здоровья игнорировались в течение семи месяцев, а разрешение на посещение врача выдавали только два раза, одним из которых стало разрешение посетить фельдшерский пункт в Истре. 90% ходатайств защиты, утверждают представители, касались именно «профильных частных центров с необходимым оборудованием», однако, по их словам, все они были отклонены.

Чекалина обвиняется в переводе средств за рубеж по статье 193 УК РФ. Изначально ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Но в середине марта Гагаринский районный суд города Москвы по ходатайству стороны защиты вынес решение изменить меру пресечения на запрет определенных действий и приостановить производство по уголовному делу. Основанием стало тяжкое заболевание Лерчек, подтвержденное медицинским заключением и информацией из НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, куда она была госпитализирована.

ГУ МВД по столице опровергли заявления о том, что блогеру Лерчек якобы запрещалось посещение лечебных учреждений в период следствия

Ранее сообщалось, что Лерчек могут позволить улететь за границу для лечения.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!