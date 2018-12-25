В Кремле оценили характер отношений России и Белоруссии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию и Белоруссию связывают союзнические отношения. Слова Пескова передает РИА «Новости».
У Пескова спросили об отношениях России и Белоруссии из-за последних заявлений белорусского президента Александра Лукашенко, который говорил о сложностях в реализации нефтяного налогового маневра.
Реклама
«Здесь не нужно из контекста выдергивать подобные заявления», — подчеркнул Песков.
Представитель президента добавил, что «де-факто и де-юре» между странами существуют «особые союзнические отношения».
Ранее министр финансов Антон Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией.