В Кремле оценили характер отношений России и Белоруссии

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию и Белоруссию связывают союзнические отношения. Слова Пескова передает РИА «Новости».

У Пескова спросили об отношениях России и Белоруссии из-за последних заявлений белорусского президента Александра Лукашенко, который говорил о сложностях в реализации нефтяного налогового маневра.

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«Здесь не нужно из контекста выдергивать подобные заявления», — подчеркнул Песков.

Представитель президента добавил, что «де-факто и де-юре» между странами существуют «особые союзнические отношения».

Ранее министр финансов Антон Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией.