NBC назвала возможные сроки завершения расследования «российского дела»

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует дело о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, может представить генпрокурору доклад по итогам расследования уже в середине февраля, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.

По словам юриста из команды Мюллера, следователи в настоящее время «устраняют недоработки».

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Как отмечается, ни один из источников не ответил на вопрос, действительно ли президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной компании пользовался помощью Москвы.

Ранее сообщалось, что замгенпрокурора США высказался о судьбе «российского дела».