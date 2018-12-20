Путин рассказал о возросшей активности зарубежных спецслужб
Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном вечере ко Дню работника органов безопасности заявил, что зарубежные спецслужбы стали более активными. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время «испытывается на прочность» безопасность России. Он также отметил растущую активность зарубежных спецслужб.
«Необходимо закрыть доступ к конфиденциальной, секретной информации военно-политического, экономического, научного характера, обеспечить надежное оперативное прикрытие наших научных разработок в области обороны», — сказал Путин.
Президент также добавил, что «по ряду позиций» в обороне Россия опережает ведущие государства мира, однако не стал уточнять, какие именно страны и в каких «позициях».
Ранее Путин назвал спецслужбы опорой России.