Путин рассказал о возросшей активности зарубежных спецслужб

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Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном вечере ко Дню работника органов безопасности заявил, что зарубежные спецслужбы стали более активными. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время «испытывается на прочность» безопасность России. Он также отметил растущую активность зарубежных спецслужб.

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«Необходимо закрыть доступ к конфиденциальной, секретной информации военно-политического, экономического, научного характера, обеспечить надежное оперативное прикрытие наших научных разработок в области обороны», — сказал Путин.

Президент также добавил, что «по ряду позиций» в обороне Россия опережает ведущие государства мира, однако не стал уточнять, какие именно страны и в каких «позициях».

Ранее Путин назвал спецслужбы опорой России.