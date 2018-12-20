WSJ узнала о взглядах кандидата на пост генпрокурора от Трампа на расследование Мюллера

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Кандидат президента США Дональда Трампа на должность генерального прокурора США — Уильям Барр — ранее в этом году направил записку министерству юстиции США, в которой раскритиковал работу ведущего «российское дело» специального прокурора США Роберта Мюллера, пишет The Wall Street Journal.

В записке Барр написал, что часть расследования Мюллера о возможном препятствовании Трампа правосудию основано на «смертельно ошибочной» теории, которое нанесет продолжительный ущерб президентству и исполнительной власти, пишет WSJ. Письмо было направлено 8 июня на имя заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна.

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Как отмечает издание, 20-страничный документ дает первое глубокое представление об отношении возможного следующего генпрокурора США о «российском деле» Мюллера. Если кандидатуру Барра утвердят в сенате США, то он будет контролировать расследование спецпрокурора о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

В записке Барр написал, что отправил ее как «бывший чиновник», который надеется, что его «взгляды окажутся полезными». В письме к минюсту Барр выразил обеспокоенность той частью расследования, которая относится к вопросу возможного препятствования правосудию. В нем он утверждает, что Трамп действовал правильно в рамках права исполнительной власти.

«Насколько я понимаю, его [Мюллера] теория основана на новом и юридически неприемлемом прочтении закона», — написал Барр.

В документе Барр не один раз говорит об опасности, которую представляет видение и понимание закона со стороны Мюллера. Он также назвал подход Мюллера «крайне безответственным» с «потенциально катастрофическими последствиями» для исполнительной власти. Барр указывал на то, что Мюллеру нельзя позволить допрашивать президента США о предполагаемом препятствии правосудию.

Барр отказался от комментариев WSJ, его представитель отметил, что он изложил свои взгляды «по собственной инициативе.»

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