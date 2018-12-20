Путин высказался по поводу «аннексии» Крыма
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что на Западе воссоединение Крыма с Россией называют «аннексией», то есть силовым захватом.
Путин отметил, что аннексии не было, люди пришли и добровольно проголосовали за возвращение в состав России.
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«Если это была аннексия или силовой захват — тогда жители здесь ни при чем. Если они пришли и проголосовали — тогда это не аннексия», — заявил Путин.
«За что ввели санкции?», — задался вопросом Путин.
Если за голосование, значит, признали, что голосование состоялось, отметил он.
«Вот в чем вся фишка», — подытожил президент.