Швейцария заморозила счета Януковича еще на год
Швейцарские власти решили продлить заморозку активов бывшего украинского президента Виктора Януковича. Об этом сообщается в твиттере посольства Швейцарии на Украине.
Как отмечается, таким решением власти страны стремятся поддержать судебное сотрудничество между странами.
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«19 декабря Федеральный совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов сбежавшего украинского президента Виктора Януковича и его окружения», — говорится в посте.
Ранее глава МВД Украины пропустил допрос по делу о покушении на Януковича.