Помпео поговорил с главой новой православной церкви на Украине

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Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой новой украинской православной автокефальной церкви митрополитом Епифанием. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Помпео напомнил о поддержке США религиозной свободы и суверенитета Украины.

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«Госсекретарь призвал уважать возможность всех украинцев исповедовать [религию] по своему выбору», — подчеркивается в сообщении Госдепа, распространенном по итогам разговора.

На сайте Госдепа также отмечается, что создание новой православной церкви на Украине является «историческим» событием для страны.

Ранее митрополит Епифаний заявлял, что новая украинская церковь будет независима от Константинополя.