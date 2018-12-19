Лимонов отреагировал на заявление первого президента Украины о судьбе России

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Российский писатель и публицист Эдуард Лимонов заявил, что мнение первого украинского президента Леонида Кравчука о судьбе России в случае «оккупации» Украины является некомпетентным. Об этом сообщает ФАН.

Ранее Кравчук заявил, что если Россия «оккупирует» Украину, то через некоторое время у нее возникнут большие трудности.

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Лимонов использовал обсценную лексику, комментируя мнение Кравчука.

«Вы мне звоните, а я это должен комментировать? Дурак. Идиот. У них идиоты на всех уровнях: и в подворотнях, и в школе, один вот президентом был», — сказал Лимонов.

Он также заверил, что со временем Украина «успокоится».

Ранее Кравчук рассказывал, как урегулировать конфликт в Донбассе.