Коми рассказал о попытках Трампа «уничтожить» ФБР

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Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил в эфире CNN, что администрация президента США Дональда Трампа попыталась «сжечь дотла» ведомство, которое он возглавлял. Слова Коми передает портал Mediaite.

Об этом он рассказал, когда в CNN его спросили, почему он не поставил в известность бывшую заместителя генерального прокурора Салли Йейтс о своем допросе у экс-директора разведки Майкла Флинна по поводу его бывшего адвоката. Коми ответил, что если бы кто-нибудь из администрации Трампа узнал об интервью, то ее представители обвинили бы экс-президента Барака Обаму в неблагонадежности ФБР и попытались бы «уничтожить» ведомство.

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«Поэтому я принял решение, независимо от нее [Йейтс], оставить им только возможность сжечь все ФБР дотла. К моим потрясению и ужасу, именно это они и попытались сделать — на виду у молчащих людей в этом [Белом] доме», — сказал Коми.

Ранее коми раскритиковал Трампа из-за «лжи» об обысках его личного юриста.