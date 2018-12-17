ГА ООН приняла российскую резолюцию против нацизма
Генассамблея ООН приняла российский проект резолюции по борьбе с нацизмом, неонацизмом, и иными практиками, способствующими эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, передает ТАСС.
Сообщается, что документ поддержали 129 государств, воздержались 54. Против высказались только две страны — США и Украина.
Как отмечается, в документе из 66 пунктов выражается глубокая озабоченность любой героизацией нацистского движения, неонацизма, а также бывших членов организации «Ваффен-СС», к которой относятся памятники, мемориалы и публичные демонстрации.
Согласно проекту, государствам рекомендуется ликвидировать все формы расовой дискриминации адекватными — в том числе законодательными — средствами.
Ранее сообщалось, что Россия представила Генассамблее ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.