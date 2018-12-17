Григорьев: прозрачность и честность выборов в Приморье не вызывает вопросов

Прозрачность и честность выборов в Приморье, в результате которых в это воскресенье главой региона был избран Олег Кожемяко, не вызывает вопросов, заявил «Газете.Ru» член Общественной Палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«Убедительной оказалась избирательная кампания самого кандидата, и избиратели Приморья, они понимали, что нельзя делать так, чтобы стратегически важный регион остался без компетентного, эффективного руководителя с опытом работы каким и является победивший кандидат», — отметил он.

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«Для всех было понятно, что необходимо уже для региона обрести руководителя, чтобы закончилась череда выборов с избранием человека, который способен что-то делать позитивное для Приморья. Это первое. А второе – это то, что было ясно – будут предприняты все возможные действия, чтобы выборы в Приморье были открытыми и прозрачными. Кстати, здесь большим фактором стало то, что наблюдатели от региональной Общественной палаты были на каждом избирательном участке, проводили общественный контроль и следили за проведением выборов» — пояснил Григорьев.

«Поэтому естественно прозрачность и честность выборов этих не вызывает вопросов. Фактически, на них не было нарушений, поэтому было понимание у избирателей, что выборы будут на высоком уровне проведены. Избирательная комиссия края очень неплохо поработала, — констатировал директор Института проблем демократии. — Сама избирательная кампания также носила очень корректный, спокойный характер. Это сыграло положительно «в плюс». Безусловно, мы понимаем, что здесь, в этом плане понятна высокоэффективность внутриполитического блока Администрации президента. Восприятие этой эффективности стало всем ясно».

«На сентябрьских выборах популизм так или иначе мог сработать, и люди почувствовали, что показали власти свою неудовлетворенность, теми подходами, которые были раньше. Но после они поняли, что им нужно жить, руководить этим регионом как-то, и избрав человека, который не обладает компетенцией и не пользуется поддержкой федерального центра, они не выиграют. И поскольку на предыдущих выборах претензия на свое мнение – она была показана и удовлетворена, то теперь стали работать рациональные соображения», — подытожил эксперт.