Асад и помощник главы МИД Ирана обсудили конституционную комиссию САР
Президент Сирии Башар Асад и помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари провели встречу в Дамаске. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, стороны обсудили формирование конституционной комиссии Сирии и встречу стран-гарантов в Женеве.
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Как отмечается, Асад высоко оценил усилия Ирана по формированию конституционной комиссии.
Ранее сообщалось, что Асад обсудил с российской делегацией формирование конституционной комиссии Сирии.