Business Insider: ЦРУ «впало в панику» после слов Трампа в поддержку Путина

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ЦРУ «впало в панику» после того, как на июльском саммите России и США в Хельсинки американский президент Дональд Трамп заявил, что российская сторона не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на источник.

Во время саммита Трамп также отметил, что его убедил в этом российской коллега Владимир Путин.

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«Люди буквально впали в панику во время просмотра [пресс-коференции в Хельсинки] в Лэнгли. На всех этажах. Все были в шоке», — сказал источник о реакции ЦРУ на заявление Трампа.

Впоследствии Трамп заявил, что оговорился, когда делал заявление о невмешательстве России в выборы в США.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча Трампа и Путина невозможна, пока российская сторона удерживает украинские корабли.