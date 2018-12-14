В Японии рассказали, что происходит с подаренным Путиным котом

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Глава администрации префектуры Акита Норихисе Сатакэ заявил, что сибирский кот, которого ему несколько лет назад подарил российский президент Владимир Путин, набрал восемь кг и начал понимать по-японски. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Сатакэ, кот по кличке Мир «здоров». Глава префектуры заметил, что кот «стал огромным» и в данный момент весит 8 кг.

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«Всего у меня семь кошек, остальные шесть с ним ладят хорошо. По-японски он понимает», — подчеркнул Сатакэ.

Также губернатор добавил, что кот просит есть в шесть утра.

В прошлом году Сатакэ на встрече с делегацией парламентариев из Приморского края, прибывших в Акиту, рассказал о его привязанности к коту, которого подарил Путин.