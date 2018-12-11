Путин рассказал, как обсуждал Бутину с руководителями спецслужб
Президент России Владимир Путин заявил, что никто из опрошенных им руководителей российских спецслужб ничего не знает о россиянке Марии Бутиной, которой грозит 15 лет лишения свободы в США, передает РИА «Новости».
«Эта вот девушка несчастная сидит, наша Бутина, ей грозит 15 лет лишения свободы, за что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, у нас публичное мероприятие, да мне и скрывать нечего, для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб, кто такая? Никто о ней вообще ничего не знает, единственное, что о ней кто-то что-то знает — в Совете Федераций, она у кого-то из замов что ли работала, все. Ей за это 15 лет может быть назначено, это вообще что такое? Изначально придумывать, чего ей накрутят на эти 15 лет», — сказал Путин.
Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по правам человека.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о сделке Бутиной со следствием.