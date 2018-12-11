Тимошенко рассказала о преступлении Киева против украинцев

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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины совершили преступление против своего народа и страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, заявления Киева о том, что коррупцию невозможно победить, являются преступлением против своего народа и страны.

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Она также добавила, что у властей Украины не хватает желания и политической воли для борьбы с коррупцией.

Тимошенко подчеркнула, что на Украине «тотальная и абсолютная коррупция» из-за того, что национальная олигархия руководит страной.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады призвали Тимошенко ответить на обвинения в коррупции.