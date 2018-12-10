Турция готова передать дело Хашукджи международным инстанциям

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Турецкая сторона готова к передаче дела об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи на рассмотрение международных инстанций, заявил министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль, передает Haberturk.

«Мы провели подготовку как техническую, так и юридическую. Так что при наличии соответствующего решения дело будет передано в международные судебные инстанции», — сказал министр.

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Она также призвал Турцию быть конструктивной в этом вопросе.

Ранее были обнародованы последние слова Хашукджи.