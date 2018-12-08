Трамп заявил, что доволен ходом расследования по России

Президент США Дональд Трамп заявил, что в целом доволен ходом расследования «вмешательству России» в президентские выборы в США, передает РИА «Новости».

«По ситуации Мюллера: мы очень довольны тем, что читаем, потому что никакого сговора не было. Последнее, что я хочу сделать, это помочь в подходе к России. Вы должны спросить Хиллари Клинтон о России», — сказал Трамп.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что расследование «российского вмешательства» в американские выборы, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер, стоило налогоплательщикам страны свыше $30 млн.

По словам главы государства, расследование «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года продолжается в течение двух лет, но следователям не удалось обнаружить никаких доказательств сговора Трампа и его приближенных с российской стороной.