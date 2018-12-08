Китай пригрозил Канаде «серьезными последствиями» из-за задержания финдиректора Huawei
В китайском МИДе пообещали Канаде «серьезные последствия», если власти страны не освободят задержанного финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, передает РИА «Новости».
Как отмечается, китайская сторона настаивает на освобождении задержанной сотрудницы компании Huawei, обеспечении ее интересов и прав. В противном случае Оттаве «придется нести полную ответственность».
Ранее суд отложил слушание по делу финдиректора компании Huawei.