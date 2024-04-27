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Гонконг снял ограничения на ввоз мяса птицы из России

Гонконг отменил запрет на импорт мяса птицы из 23 регионов России

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Depositphotos

Гонконг снял запрет на ввоз мяса птицы из 23 российских регионов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор.

Заявки производителей из РФ на поставки товара начали снова приниматься с 25 апреля. Ограничения были введены из-за вспышек высокопатогенного гриппа птиц в России.

В скором времени список отечественных компаний, которые поставляют свинину, говядину и мясо птицы в Гонконг, может расшириться. Кроме того, стороны прорабатывают вопрос о допуске российских яиц и мяса мелкого рогатого скота на гонконгский рынок.

Ранее стало известно о планах Турции ввести запрет на вывоз курицы. Минторг Турции уже завершает подготовку соответствующего регламента. Мера призвана замедлить роста цен на белое мясо, которое за последние пять месяцев подорожало уже на 200%.

До этого россиян предупредили о подорожании борщевого набора до 12% в 2024 году.

Ранее сообщалось, на сколько за год в России подорожала корзина продуктов для пасхального кулича.

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