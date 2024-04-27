Агент объяснил, почему Овечкин не смог набрать очков в плей-офф

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о безрезультативной игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в стартовых матчах плей-офф. Его слова передает «Чемпионат».

«К сожалению, Александр пока без набранных очков. Овечкину уделяют пристальное внимание игроки соперников в любой ситуации, когда Александр выходит на лед. Все понимают, что это самый серьезный инструмент в оркестре «Вашингтона», поэтому Александру не дают как следует играть», — сказал Дементьев.

В ночь на 27 апреля «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 1:3.

После этой игры счет в серии стал 3:0 в пользу «Рейнджерс». Четвертая игра пройдет в ночь на 29 апреля.

Всего в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи.

Ранее Овечкин одним словом описал очередное поражение команды в плей-офф.