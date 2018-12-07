Мадагаскар отозвал признание Косова
Министерство иностранных дел Мадагаскара решило отозвать признание независимости самопровозглашенного Косова. Об этом сообщает МИД Сербии.
«МИД республики Сербии получил ноту от МИД республики Мадагаскар, в которой отзывает признание так называемой республики Косово. Нота была направлена 5 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.
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Ранее Соломоновы острова решили отозвать признание независимости Косова.
Мадагаскар стал двенадцатым государством, переменившим свою позицию касательно статуса независимости Косова.