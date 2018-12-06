Трамп объявил себя жертвой харассмента

<img src="//img.gazeta.ru/files3/55/12078055/RTX6BTLS-pic905-895x505-80319.jpg">

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подвергся на своем посту «президентскому харассменту». Об этом он написал в твиттере.

По его словам, фальшивое «российское дело» серьезно повлияло на его карьеру.

Он подчеркнул, что если бы учитывались только его достижения за последние два года, рейтинг политика был бы на уровне 75%, а не 50%.

Реклама

«Это называется президентский харассмент!», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что американского лидера попрекнули нехристианским поведением на похоронах Буша-старшего.