Трамп объявил себя жертвой харассмента
Президент США Дональд Трамп сообщил, что подвергся на своем посту «президентскому харассменту». Об этом он написал в твиттере.
По его словам, фальшивое «российское дело» серьезно повлияло на его карьеру.
Он подчеркнул, что если бы учитывались только его достижения за последние два года, рейтинг политика был бы на уровне 75%, а не 50%.
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«Это называется президентский харассмент!», — заключил Трамп.
Ранее сообщалось, что американского лидера попрекнули нехристианским поведением на похоронах Буша-старшего.