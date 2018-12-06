Захарова сравнила отмену договора о дружбе с Россией с первоапрельской шуткой

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала одобренный Верховной радой Украины закон о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Свое мнение она написала на фейсбуке.

Дипломат подчеркнула, что согласно тексту закона, действие договора прекращается с 1 апреля 2019 года.

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«Видимо, киевский режим решил первоапрельский праздник наполнить конкретным содержанием», — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что Рада проголосовала за прекращение договора о дружбе с Россией.